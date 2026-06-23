Эксперты предупредили о рисках закрытия китайских ИИ-моделей

Российская отрасль искусственного интеллекта может столкнуться с ростом затрат и замедлением развития в случае, если китайские компании перестанут распространять свои модели ИИ с открытым исходным кодом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование аналитиков «Совкомбанка».

По оценке экспертов, сейчас китайские разработчики, включая DeepSeek и Alibaba, публикуют свои модели в открытом доступе для укрепления позиций в конкуренции с американскими технологическими компаниями. Однако по мере роста популярности этих решений стратегия может измениться, а доступ к новым версиям моделей станет платным или ограниченным.

Аналитики отмечают, что такой сценарий может осложнить работу российских компаний, которые используют китайские разработки в качестве основы для создания собственных продуктов. В этом случае отечественным разработчикам придется либо приобретать доступ к закрытым моделям, либо увеличивать расходы на создание собственных решений.

Среди возможных последствий также называется усиление конкуренции со стороны зарубежных сервисов и необходимость масштабных инвестиций в вычислительную инфраструктуру. По оценкам специалистов, для обучения больших языковых моделей мирового уровня требуются значительные мощности центров обработки данных и многомиллиардные вложения.

В исследовании приводятся данные, согласно которым расходы на серверное оборудование для российских ЦОД к 2030 году могут достичь 7,8 трлн рублей, из которых около 3,4 трлн рублей придется на инфраструктуру для искусственного интеллекта. При этом полный цикл обучения модели уровня DeepSeek V4 требует дата-центра мощностью около 300 МВт, строительство которого оценивается примерно в 1,2 трлн рублей.

В «Сбере» не согласились с выводами о зависимости российского рынка от зарубежных разработок. В компании заявили, что модель «ГигаЧат» является собственной разработкой, обученной на русскоязычных данных с учетом культурного контекста. В свою очередь, в «Яндексе» подчеркнули, что компания сохраняет полный цикл разработки генеративных моделей, хотя ранее подтверждала использование открытой модели Alibaba Qwen при обучении системы Alice AI.

Эксперты полагают, что в долгосрочной перспективе развитие собственных ИИ-моделей остается одним из ключевых направлений для российской отрасли. Вместе с тем в настоящее время отечественные компании продолжают активно использовать и адаптировать зарубежные открытые решения.