Специалисты по информационной безопасности не обнаружили подтверждений распространяющихся в социальных сетях сообщений о якобы запланированном глобальном отключении интернета 17 ноября 2026 года. Эксперты подчёркивают, что публикации о масштабной цифровой катастрофе не содержат достоверных технических сведений, позволяющих говорить о реальной подготовке подобной атаки.

Как сообщает Hi-Tech Mail, слухи начали распространяться в начале ноября после публикации одного из пользователей социальной сети X. Автор сообщения ссылался на неназванные источники из даркнета и утверждал, что злоумышленники якобы собираются нарушить работу мировой сети и уничтожить финансовые данные банков.

В публикации также содержались призывы заранее запасаться наличными деньгами и предметами первой необходимости. Несмотря на отсутствие доказательств, история привлекла внимание пользователей социальных сетей.

Директор продукта Solar Space группы компаний «Солар» Артём Избаенков сообщил, что достоверной информации о подготовке глобальной цифровой атаки нет. По его оценке, опубликованные утверждения не сопровождаются техническими подтверждениями и не позволяют оценить ни предполагаемый механизм нападения, ни его вероятность.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что информационные системы действительно могут сталкиваться со сбоями и кибератаками. Подобные происшествия возникают по различным причинам, включая неисправности оборудования, ошибки программного обеспечения и действия злоумышленников.

Однако возможность отдельных инцидентов не является доказательством существования плана одновременного отключения интернета во всём мире.

Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Анастасия Кисько также обратила внимание на риски, связанные с распространением подобных слухов.

По словам специалиста, мошенники могут использовать тревожные сообщения для создания атмосферы неопределённости и последующих попыток обмана граждан.

В частности, под предлогом защиты средств пользователям могут предлагать перейти по фишинговым ссылкам, установить неизвестные приложения или предоставить посторонним доступ к банковским счетам и мобильным устройствам.

Эксперты рекомендуют сохранять критическое отношение к сообщениям о масштабных угрозах, если они основаны исключительно на анонимных публикациях и не подтверждены независимыми техническими данными.

Для защиты личной информации по-прежнему актуальны резервное копирование важных файлов, использование надёжных паролей, многофакторной аутентификации и своевременное обновление программного обеспечения.

Таким образом, распространявшиеся заявления о глобальном отключении интернета 17 ноября не получили подтверждения у опрошенных специалистов по кибербезопасности. При этом соблюдение базовых правил цифровой безопасности остаётся необходимым независимо от появления подобных информационных поводов.