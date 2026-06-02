Эксперты объяснили, почему 5G может не заработать на iPhone в России

Владельцы смартфонов iPhone в России могут столкнуться с ограничениями при использовании сетей пятого поколения, запуск которых ожидается в ближайшие месяцы. Такое мнение высказали специалисты и эксперты в области мобильной связи.

Как отмечается, современные модели iPhone технически поддерживают частоты, которые планируется использовать для развертывания сетей 5G в России. Однако активация этой функции зависит не только от аппаратных возможностей устройства, но и от политики компании Apple.

По словам экспертов, корпорация традиционно контролирует работу сотовых функций на своих устройствах. Для поддержки новых стандартов связи операторы должны подтвердить корректность работы сети на смартфонах Apple. После ухода компании с российского рынка взаимодействие между Apple и отечественными операторами существенно сократилось, что может затруднить получение необходимых разрешений для активации 5G.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает вероятность полноценной работы сетей пятого поколения на российских iPhone крайне низкой. По его оценке, отсутствие сотрудничества между Apple и российскими операторами делает сертификацию и настройку устройств для новых сетей маловероятной.

Партнер ComNews Research Леонид Коник обратил внимание на другую особенность. По его словам, значительная часть смартфонов Apple поступает в Россию по параллельному импорту, из-за чего пользователи периодически сталкиваются с ограничениями в работе отдельных функций. В качестве примера эксперт привел случаи, когда владельцам устройств приходилось вручную настраивать параметры точки доступа для использования режима модема.

По мнению Коника, аналогичные действия могут потребоваться и для подключения к сетям пятого поколения после их запуска. При этом окончательная возможность работы 5G на iPhone будет зависеть от технических настроек устройств и особенностей взаимодействия между производителем и операторами связи.