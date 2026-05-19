Эксперты объяснили, как распознать мошеннический сайт

В эфире программы «Доброе утро» на Первый канал специалисты рассказали о признаках поддельных интернет-ресурсов и способах защиты от действий мошенников.

Заместитель заведующего кафедрой теоретической и прикладной информатики МФТИ Андрей Бушуев отметил, что злоумышленники часто создают упрощённые копии известных сайтов. По его словам, такие ресурсы обычно содержат меньше разделов и отличаются оформлением.

Эксперты рекомендовали внимательно проверять адресную строку. Мошенники могут использовать схожие доменные имена, заменяя привычные окончания вроде «ru» на «shop» или «online», а также подменяя буквы цифрами и символами.

Специалисты также советуют вручную вводить адреса популярных сайтов, а не переходить по ссылкам из сообщений и писем.

Среди других признаков фишинговых страниц эксперты назвали орфографические ошибки, изображения низкого качества и отсутствие логотипов крупных платёжных систем во время оплаты. Кроме того, подозрение должно вызывать слишком быстрое оформление покупки и попытки заставить пользователя срочно перевести деньги.

Также россиянам напомнили, что сообщить о подозрительных сайтах можно через специальную форму на портале Госуслуги.