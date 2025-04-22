Эксперты объяснили, как превратить старый компьютер в мощную машину

Старый компьютер может получить «вторую жизнь» и даже превзойти современные ноутбуки по скорости работы — при условии правильной настройки. Об этом рассказали специалисты, объяснив, как с помощью простых шагов и без дорогостоящего апгрейда значительно повысить производительность техники, которая казалась устаревшей.

Главной причиной снижения скорости старых ПК считается жёсткий диск. Механические HDD со временем теряют скорость и становятся «узким горлышком» системы. Замена его на твердотельный накопитель (SSD) даже начального уровня может увеличить скорость чтения до 500 МБ/с. Такой апгрейд не требует специальных навыков — достаточно клонировать систему через бесплатные программы, например, Macrium Reflect.

Ещё один шаг — увеличение оперативной памяти. Многие материнские платы способны поддерживать больший объём ОЗУ, чем указано производителем. По словам экспертов, частым ограничением становится не аппаратная несовместимость, а программная настройка. Проверить возможности устройства можно на сайте производителя, а установка дополнительной памяти позволяет комфортно работать с браузером и несколькими приложениями одновременно.

Система Windows по умолчанию запускает множество фоновых служб, которые потребляют ресурсы. Их можно отключить вручную через командную строку, что существенно снижает нагрузку на процессор и оперативную память.

Особое внимание эксперты советуют уделить операционной системе. Лёгкие дистрибутивы Linux, такие как Lubuntu или Xubuntu, требуют в несколько раз меньше ресурсов и совместимы даже с процессорами десятилетней давности. При этом современные интерфейсы не уступают Windows по удобству.

Даже старые видеокарты могут работать эффективнее после установки оптимизированных драйверов. Для этого стоит посетить официальные сайты AMD или Nvidia. Также важно техническое обслуживание: замена термопасты и чистка системы охлаждения могут снизить температуру процессора и улучшить его работу.

Для интернет-сёрфинга специалисты рекомендуют отказаться от ресурсоёмких браузеров. Альтернативой могут стать Pale Moon или Firefox с расширениями для блокировки рекламы и отключённым аппаратным ускорением.

Дополнительно старые компьютеры можно использовать для виртуализации. Если процессор поддерживает VT-x, на устройство можно установить Android-систему и запускать мобильные приложения, которые работают быстрее десктопных аналогов.

По словам специалистов, даже устройства с процессорами Pentium начала 2000-х годов после таких настроек способны выполнять современные задачи — от видеомонтажа до работы в интернете.