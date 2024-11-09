Эксперты объяснили, чем опасно разглашение номера банковской карты

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что номер карты сам по себе не позволяет злоумышленникам сразу получить доступ к деньгам. Однако, с применением социальной инженерии, мошенники могут попытаться собрать недостающие данные.

Часто они звонят или отправляют сообщения от имени банка, предупреждая о блокировке карты, подозрительной активности или попытке кражи. Затем под предлогом «разблокировки» карты они просят сообщить код из смс.

Схема мошенников заключается в том, что они, зная номер карты и имя владельца, убеждают жертву в том, что общаются именно из банка. Таким образом злоумышленники пытаются выведать другие важные данные, такие как одноразовый код из смс или трехзначный CVC-код на обороте карты.

В Роскачестве подчеркнули, что нельзя сообщать одноразовые коды или CVC. Эти данные позволяют злоумышленникам привязать карту к платежным сервисам, войти в мобильный банк, оплатить покупки, оформить кредит и перевести деньги.

Если данные карты уже были переданы мошенникам, следует незамедлительно заблокировать карту через горячую линию банка или мобильное приложение.

Для защиты данных Роскачество рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, загружать банковские приложения только из официальных магазинов, проверять запрашиваемые разрешения и избегать финансовых операций через общественные сети Wi-Fi. Также для безопасности можно подать заявление в офисе сотового оператора, чтобы замену SIM-карты проводили только с вашего разрешения. Это поможет избежать ситуации, когда мошенники перевыпускают SIM-карту и получают доступ к вашему банковскому аккаунту.