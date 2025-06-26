Эксперты назвали самые надёжные модели стиральных машин: от LG до ATLANT

Специалисты YouTube-канала Techno Master составили рейтинг надёжных и функциональных моделей стиральных машин, на которые стоит обратить внимание покупателям в 2024 году. В подборке представлены устройства как от известных мировых брендов, так и от производителей из Турции, Белоруссии и Китая.

Одним из лидеров обзора стала модель Tuvio WFF16MW21 — вместительная (10,5 кг), с быстрой стиркой за 15 минут и регулировкой температуры от 30 до 90 °C. Машина собирается в Турции и отличается высокой эффективностью, несмотря на скромную гарантию в 1 год.

Beko WSPE7612W на 7 кг также получила положительные отзывы за удобное управление, 15 программ, в том числе экспресс-режим на 28 минут, и двухлетнюю гарантию.

Из белорусской техники была отмечена ATLANT 70У1214. Несмотря на тонкий корпус, вызывающий шум во время работы, эта модель предлагает необходимый набор режимов, включая быструю стирку, и имеет расширенную гарантию — 3 года.

Тем, кто ищет компактные решения, авторы порекомендовали SCANDILUX LS1T4811 (на 4 кг), также собранную в Турции. Она предлагает стандартный набор программ с быстрой стиркой за 15 минут.

Среди китайских брендов выделили Hisense WF3S6021BW на 6 кг с удобной настройкой температуры (от 20 до 90 °C), хотя пользователи отмечают нестандартный звук при работе.

Также в обзоре упомянута Midea MF200W80WBS — модель с загрузкой на 8 кг, поддержкой Wi-Fi и разнообразными программами, включая быструю стирку за 15 и 45 минут. Гарантия — 2 года.

Из встраиваемых вариантов была отмечена SCANDILUX LX2T7200, рассчитанная на 7 кг белья. Она оснащена сенсорным управлением, функцией дозагрузки и сушкой.

Среди премиум-сегмента упомянута LG F2J6HSDW — 7-килограммовая машина с 14 программами, в том числе быстрой стиркой за 30 минут. Как и у большинства моделей в обзоре, гарантия — 1 год.