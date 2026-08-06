Эксперты назвали настройки, которые стоит изменить сразу после покупки iPhone

После покупки нового или подержанного iPhone пользователям рекомендуется сразу изменить несколько важных параметров системы. Об этом сообщает издание SlashGear.

В первую очередь специалисты советуют включить функцию защиты от кражи. По данным авторов публикации, соответствующая настройка находится в разделе «Face ID и пароль» и позволяет повысить безопасность устройства.

Для владельцев моделей iPhone 15 Pro и более новых устройств журналисты также рекомендуют настроить кнопку «Действие». По умолчанию она отвечает за переключение беззвучного режима, однако пользователь может назначить на нее запуск других функций операционной системы.

Кроме того, специалисты предлагают изменить приложения, используемые по умолчанию. В разделе «Приложения» можно выбрать предпочитаемый браузер, почтовый клиент и другие программы, которые будут автоматически открывать соответствующие ссылки и файлы.

Еще одной рекомендуемой настройкой является отключение передачи аналитических данных Apple. Для этого необходимо открыть раздел «Конфиденциальность и безопасность», перейти в подраздел «Аналитика и улучшения» и отключить доступные переключатели.

Также эксперты советуют воспользоваться возможностями раздела «Специальные возможности». В подразделе «Касание» можно настроить быстрые действия, выполняемые двойным или тройным касанием задней панели смартфона.

По мнению авторов SlashGear, выполнение этих настроек позволяет повысить безопасность устройства, персонализировать работу iPhone и сделать использование смартфона более удобным с первых дней после покупки.