Эксперты назвали четыре распространенных мифа об использовании USB-флешек

Специалисты рассказали о распространенных заблуждениях, связанных с использованием USB-накопителей. Как пишет How-To Geek, современные флешки имеют особенности, которые необходимо учитывать при хранении и переносе информации.

Одно из таких заблуждений касается обязательного безопасного извлечения устройства. Начиная с Windows 10 версии 1809 система по умолчанию использует режим быстрого удаления, позволяющий отключать накопитель без предварительного извлечения через меню. Однако это правило не действует при незавершенной записи данных или включенном кешировании. В macOS и Linux безопасное извлечение по-прежнему рекомендуется.

Другой миф связан с неограниченным сроком хранения файлов. Флеш-память постепенно теряет электрический заряд, поэтому при длительном отсутствии питания информация может повредиться. Скорость этого процесса зависит от типа памяти, износа устройства и условий хранения.

Также эксперты опровергли мнение, что обычный магнит способен удалить файлы с USB-накопителя. В отличие от дискет, флешки используют электронную память, на которую магнитное поле не оказывает аналогичного воздействия.

Кроме того, специалисты не рекомендуют полностью заполнять накопитель. Для стабильной работы и равномерного распределения износа ячеек памяти желательно оставлять свободными около 10–20% объема устройства.

Эксперты советуют не использовать USB-флешки в качестве единственного места хранения важных документов и регулярно создавать резервные копии данных.