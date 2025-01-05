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Эксперты Lookout предупредили о росте фишинга на устройствах Apple

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Компания Lookout Incorporated, занимающаяся кибербезопасностью, выпустила новый отчет о мобильных угрозах, в котором говорится о росте фишинга как метода кражи конфиденциальных данных.

Особенно уязвимыми оказались устройства Apple, 19% из которых стали жертвами фишинга в первых трех кварталах 2024 года.

Фишинг — это способ киберпреступлений, при котором злоумышленники пытаются получить доступ к личной информации, маскируя свои действия под легитимные сообщения.

В то время как 10,9% смартфонов на Android также подвергались фишингу, отчет показывает значительный рост попыток кражи корпоративных данных и обнаружения вредоносных приложений.

Lookout подчеркивает, что многие уязвимости связаны с использованием устаревших операционных систем, которые не получают обновлений безопасности.

Пользователям и компаниям рекомендуется регулярно обновлять свои устройства и применять меры защиты, чтобы минимизировать риски кибератак.

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