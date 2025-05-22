Эксперты «ЛК»: Россиянам грозит кража данных через письма о «Госуслугах»

Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о новой волне фишинговых атак, направленных на пользователей портала «Госуслуги». С начала марта 2025 года специалисты зафиксировали и заблокировали сотни мошеннических писем, маскирующихся под официальные уведомления от государственного ресурса.

В этих сообщениях злоумышленники сообщают о якобы подозрительной активности в личном кабинете — входе с неизвестного устройства, загрузке личных данных или появлении неизвестной доверенности. Получателям предлагают срочно позвонить по указанному номеру для защиты аккаунта.

Речь идёт о вишинге — разновидности мошенничества, при которой жертва сама звонит по поддельному номеру. Чтобы создать впечатление подлинности, злоумышленники вставляют в текст письма технические детали: IP-адрес, модель устройства и время входа. После звонка пользователя убеждают сообщить одноразовый код, ссылаясь на срочную проверку, угрозу по кредиту или участие в «расследовании».

Специалисты предупреждают: мошенники постоянно меняют номера телефонов и применяют элементы социальной инженерии, включая психологическое давление. Их цель — получить доступ к личным данным, аккаунтам или убедить перевести деньги.

Эксперты советуют гражданам быть внимательными к содержанию писем, проверять адреса отправителей и не звонить по неизвестным номерам. Любую информацию рекомендуется уточнять исключительно через официальный сайт портала «Госуслуги». Чтобы обезопасить себя, нельзя передавать коды из СМС третьим лицам и следует немедленно прерывать разговор при попытках давления.