Главная » Новости

Эксперты Касперского исследовали современные схемы «нигерийского» спама

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Специалисты «Лаборатории Касперского» проанализировали актуальные схемы мошенничества в «нигерийском» спаме, который продолжает привлекать жертв заманчивыми предложениями. Несмотря на старение этой схемы, мошенники постоянно обновляют свои истории.

Одной из распространенных легенд является предложение о возмещении ущерба от «коррумпированных служащих». Злоумышленники отправляют письма от имени вымышленных финансовых организаций, обещая выплату крупной суммы за контакт с ними.

Другие схемы включают выдуманных богатых людей, которые якобы выиграли в лотерею и хотят поделиться деньгами, или приглашения вступить в тайные общества, такие как иллюминаты. Также встречаются предложения о «наследовании» ценных вещей, например, пианино.

Мошенники могут нацеливаться не только на частных лиц, но и на компании, предлагая инвестиционные возможности. Главная опасность таких писем заключается в том, что они могут не содержать явных признаков мошенничества, и жертвы могут не заметить рисков.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.