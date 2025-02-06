Эксперты Касперского исследовали современные схемы «нигерийского» спама

Специалисты «Лаборатории Касперского» проанализировали актуальные схемы мошенничества в «нигерийском» спаме, который продолжает привлекать жертв заманчивыми предложениями. Несмотря на старение этой схемы, мошенники постоянно обновляют свои истории.

Одной из распространенных легенд является предложение о возмещении ущерба от «коррумпированных служащих». Злоумышленники отправляют письма от имени вымышленных финансовых организаций, обещая выплату крупной суммы за контакт с ними.

Другие схемы включают выдуманных богатых людей, которые якобы выиграли в лотерею и хотят поделиться деньгами, или приглашения вступить в тайные общества, такие как иллюминаты. Также встречаются предложения о «наследовании» ценных вещей, например, пианино.

Мошенники могут нацеливаться не только на частных лиц, но и на компании, предлагая инвестиционные возможности. Главная опасность таких писем заключается в том, что они могут не содержать явных признаков мошенничества, и жертвы могут не заметить рисков.