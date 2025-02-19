Эксперты из Уфы дали советы по предотвращению прослушивания телефона

Многие люди замечают, что после обсуждения какого-либо товара реклама этого продукта начинает появляться на их телефонах.

Специалисты из Gadget Ufa объясняют, что устройства не записывают все разговоры, но могут распознавать определенные ключевые слова, активируя голосовых помощников.

Эти помощники помогают выполнять задачи, такие как звонки и отправка сообщений, а часть аудиоданных может сохраняться для улучшения работы сервисов и показа персонализированной рекламы.

Если пользователи чувствуют дискомфорт от этого, они могут ограничить или отключить функции прослушивания. Эксперты рекомендуют несколько шагов:

Первый шаг — отключить голосовой помощник, если есть подозрения на подслушивание. Большинство смартфонов имеют встроенные помощники, такие как Siri или Google.

Второй шаг — ограничить доступ голосового помощника к приложениям и данным. В настройках телефона можно выбрать, какие приложения могут использовать помощника и к каким данным он имеет доступ.

Третий шаг — проверить разрешения приложений. Пользователи могут управлять тем, что видят и слышат приложения, и ограничить доступ к своим фотографиям, контактам и местоположению.

Наконец, четвертый шаг — обновить настройки конфиденциальности. Это поможет контролировать, каким приложениям предоставляются разрешения, и отключить сбор данных.