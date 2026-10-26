Эксперты iFixit выявили возможные причины поломок экрана iPhone Duo

Специалисты iFixit изучили конструкцию складного смартфона Apple iPhone Duo и обнаружили потенциально проблемные участки шарнирного механизма. Результаты исследования прокомментировало 26 октября издание The Verge.

Поводом для проверки стали сообщения покупателей о повреждениях внутренних дисплеев вскоре после приобретения устройства. Некоторые владельцы рассказывали о характерном звуке при складывании смартфона, после которого на экране появлялись светящиеся полосы.

Инженеры разобрали аппарат, исследовали механизм с помощью компьютерной томографии и построили трёхмерную модель шарнира. Анализ показал, что повреждения могут возникать в районе соединительного кабеля и центральной опоры дисплея. Однако точная причина неисправностей пока не установлена.

Отдельно эксперты проверили устойчивость конструкции к проникновению пыли. Небольшое количество частиц достигло подвижных элементов шарнира, несмотря на предусмотренную защиту.

По итогам разборки iFixit предварительно присвоила смартфону пять баллов из десяти за ремонтопригодность. Это самая высокая оценка среди исследованных организацией складных телефонов.

При этом замена внутреннего экрана остаётся сложной и дорогостоящей процедурой. Стоимость такого ремонта без гарантийного покрытия может достигать 999 долларов.