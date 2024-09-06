Эксперты Hyundai: влажные салфетки портят экран телевизора

Эксперты компании Hyundai поделились советами, как продлить срок службы телевизора и избежать распространённых проблем в его использовании. Чтобы устройство работало долго и обеспечивало качественное изображение, важно следовать нескольким рекомендациям.

Во-первых, специалисты советуют не использовать влажные салфетки для протирки экрана, так как это может повредить его защитное покрытие. Вместо этого рекомендуется применять только сухую микрофибровую ткань. Если необходимо, можно слегка смочить ткань специальным чистящим средством, но важно избегать излишней влаги.

Во-вторых, не следует оставлять телевизор в режиме ожидания на продолжительное время. Регулярное отключение устройства от сети может значительно продлить его срок службы. Резкое выключение из розетки тоже может привести к поломке, поэтому лучше использовать пульт или кнопку на самом телевизоре.

Третье правило касается размещения телевизора. Его следует устанавливать вдали от источников тепла, таких как радиаторы или обогреватели. Перегрев может негативно сказаться на работе электроники, поэтому оптимальная температура для функционирования телевизора не должна превышать 35 °C.

Четвёртое правило связано с электропитанием. Резкие перепады напряжения могут повредить внутренние компоненты устройства. Чтобы защитить телевизор от скачков напряжения, рекомендуется использовать стабилизаторы и сетевые фильтры.

Пятое правило касается настройки яркости и контрастности. Необходимо избегать выставления этих параметров на максимальные значения, так как это может привести к выгоранию изображения и быстрому ухудшению качества экрана.