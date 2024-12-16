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Эксперты Gadget Ufa пояснили, как правильно очищать телефон от грязи и пыли

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Многие владельцы мобильных телефонов не знают, как правильно очищать свои устройства от загрязнений, что может негативно сказаться на качестве звука.

Эксперты из центра Gadget Ufa сообщили, что часто в их мастерскую обращаются с жалобами на плохую слышимость во время разговоров и проблемы с зарядкой.

По словам специалистов, со временем в смартфонах забиваются сетки динамиков и порты для зарядки, что приводит к ухудшению качества связи. Чтобы избежать этих проблем, необходимо правильно чистить устройство. Рекомендуется использовать простую зубную щетку, двухсторонний скотч и тонкий пинцет.

Специалисты советуют аккуратно пройтись жесткой щеткой по динамикам, затем использовать двусторонний скотч для удаления грязи. Порт для зарядки также нужно очищать аккуратно, при необходимости применяя тонкий пинцет для удаления стойких загрязнений.

Важно помнить, что нельзя использовать жидкости для очистки, так как это может повредить динамики и порт зарядного устройства. Также специалисты не рекомендуют применять воздушные пистолеты и баллоны, в которых содержится сжатый воздух.

Если динамики сильно забиты, возможно, потребуется разбор устройства для более тщательной очистки.

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