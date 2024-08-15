Эксперты DxOMark протестировали и оценили камеру складного Samsung Galaxy Z Flip6

Эксперты DxOMark протестировали камеру раскладушки Galaxy Z Flip6 и оценили её возможности в различных условиях съёмки.

Результаты оказались хорошими для этого формата, но устройство не смогло превзойти традиционные модели в своём ценовом сегменте.

Samsung Galaxy Z Flip6 оснащён двойной основной камерой: 50-мегапиксельной с OIS и автофокусом, а также 12-мегапиксельной сверхширокоугольной.

После тестов эксперты выделили сильные стороны камеры:

Хорошая цветопередача на видео.

Эффективная стабилизация изображения.

Хорошая экспозиция и контрастность, широкий динамический диапазон на фото и видео.

Достойная детализация при ярком свете во всех режимах.

Однако были и недостатки:

Низкая детализация на снимках с умом.

Цифровой шум при слабом освещении.

Эпизодические ошибки автофокуса и проблемы с балансом белого.

Артефакты в режиме размытия фона.

Нестабильность экспозиции и цвета при записи видео.