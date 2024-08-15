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Эксперты DxOMark протестировали и оценили камеру складного Samsung Galaxy Z Flip6

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Эксперты DxOMark протестировали камеру раскладушки Galaxy Z Flip6 и оценили её возможности в различных условиях съёмки.

Эксперты DxOMark протестировали и оценили камеру складного Samsung Galaxy Z Flip6

Результаты оказались хорошими для этого формата, но устройство не смогло превзойти традиционные модели в своём ценовом сегменте.

Samsung Galaxy Z Flip6 оснащён двойной основной камерой: 50-мегапиксельной с OIS и автофокусом, а также 12-мегапиксельной сверхширокоугольной.

После тестов эксперты выделили сильные стороны камеры:

Хорошая цветопередача на видео.
Эффективная стабилизация изображения.

Хорошая экспозиция и контрастность, широкий динамический диапазон на фото и видео.
Достойная детализация при ярком свете во всех режимах.

Однако были и недостатки:

Низкая детализация на снимках с умом.

Цифровой шум при слабом освещении.
Эпизодические ошибки автофокуса и проблемы с балансом белого.
Артефакты в режиме размытия фона.
Нестабильность экспозиции и цвета при записи видео.

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