Эксперты DxOMark протестировали и оценили камеру складного Samsung Galaxy Z Flip6

Эксперты DxOMark протестировали камеру раскладушки Galaxy Z Flip6 и оценили её возможности в различных условиях съёмки.
Результаты оказались хорошими для этого формата, но устройство не смогло превзойти традиционные модели в своём ценовом сегменте.
Samsung Galaxy Z Flip6 оснащён двойной основной камерой: 50-мегапиксельной с OIS и автофокусом, а также 12-мегапиксельной сверхширокоугольной.
После тестов эксперты выделили сильные стороны камеры:
Хорошая цветопередача на видео.
Эффективная стабилизация изображения.
Хорошая экспозиция и контрастность, широкий динамический диапазон на фото и видео.
Достойная детализация при ярком свете во всех режимах.
Однако были и недостатки:
Низкая детализация на снимках с умом.
Цифровой шум при слабом освещении.
Эпизодические ошибки автофокуса и проблемы с балансом белого.
Артефакты в режиме размытия фона.
Нестабильность экспозиции и цвета при записи видео.