Эксперты BGR предупредили о рисках частого выключения смартфона

Частое включение и выключение смартфона может негативно сказаться на его работе и в перспективе увеличить вероятность поломки устройства. Об этом сообщили эксперты издания BGR.

По данным портала, многие пользователи регулярно отключают смартфоны, в том числе перед сном. Однако журналисты отмечают, что современные мобильные устройства рассчитаны на длительную непрерывную работу и не требуют постоянного выключения в повседневном использовании.

Эксперты пояснили, что при каждом запуске смартфон выполняет ряд системных процессов, что сопровождается дополнительной нагрузкой на компоненты и повышенным потреблением энергии. По этой причине регулярное выключение и последующее включение устройства может оказаться менее предпочтительным вариантом по сравнению с его обычной работой в активном режиме или режиме ожидания.

Авторы материала также обратили внимание на практическую сторону вопроса. В случае необходимости срочно связаться с экстренными службами или родственниками отключенный смартфон придется сначала включить, что потребует дополнительного времени.

Пользователям, которые хотят избежать звонков и уведомлений в ночное время или во время отдыха, специалисты рекомендуют использовать бесшумный режим либо функцию «Не беспокоить». Это позволит ограничить отвлекающие факторы без полного отключения устройства.

Ранее издание GizmoChina сообщило, что производители бюджетных смартфонов могут пойти на снижение качества некоторых компонентов из-за дефицита оперативной памяти и роста стоимости комплектующих.