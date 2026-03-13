Эксперт заявил о сложности полной блокировки Telegram в России

Мессенджер Telegram можно полностью заблокировать только в случае полного отключения страны от глобального интернета. Такое мнение высказал IT-эксперт Александр Исавнин.

По его словам, даже при попытках ограничить доступ сервис способен продолжать работу. Он отметил, что противостояние Роскомнадзора с VPN-сервисами может продолжаться длительное время, поскольку на новые блокировки появляются дополнительные способы обхода.

Эксперт также указал, что доступ к мессенджеру может сохраняться даже при использовании так называемых белых списков, если остаётся хотя бы минимальное подключение к сети.

По его мнению, единственным радикальным вариантом является полная изоляция страны от глобального интернета. При этом он отметил, что действующие ограничения, по его оценке, уже стали более жёсткими, чем аналогичные меры в Китае.