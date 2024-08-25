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Эксперт Вольнова: выключение телефона защитит от хакеров

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Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, предоставляя множество функций — от GPS до социальных сетей. Однако многие забывают, что время от времени их нужно выключать. Менеджер «МегаФона» Александра Вольнова в беседе с «Известиями» объяснила, зачем это делать.

Одной из главных причин является безопасность. Существуют атаки, которые могут проникать в устройство без действий со стороны пользователя. Выключение телефона помогает прервать такие атаки и снизить риски киберпреступлений.

Вольнова рекомендует выключать смартфон не реже одного раза в неделю, хотя бы на пять минут, а лучше на ночь. Это поможет закрыть фоновые приложения и отключить внешние соединения, что также уменьшает риск вмешательства.

Кроме того, регулярное выключение устройства помогает избежать перегрева батареи, особенно в жаркие дни, и продлевает срок службы аккумулятора. Если смартфон стал медленно работать, перезагрузка может помочь.

Она также отметила, что отключение телефона перед сном — это хороший способ устроить цифровой детокс и отдохнуть от постоянного потока информации.

Также, в случае попадания воды на смартфон, важно немедленно его выключить, чтобы избежать повреждений. Сначала нужно извлечь SIM-карту и высушить телефон, прежде чем пытаться его включить снова.

Источник: Известия. 

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