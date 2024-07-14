Эксперт Степанов: Adware и Spyware — самые популярные Android-вирусы

Владельцы смартфонов могут столкнуться с неприятным проблемами, такими как вирусы и вредоносное программное обеспечение.

Эти вредоносные программы попадают на устройство, когда пользователь переходит по подозрительной ссылке или загружает приложения из ненадежных источников.

Об этом рассказал Валерий Степанов, руководитель Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.

Одним из самых распространенных вирусов являются зловреды Adware. Они собирают маркетинговую информацию, показывают рекламу в фоновом режиме и перенаправляют на опасные сайты.

Также опасны вредоносные программы Spyware, которые без вашего согласия отслеживают ваши действия и местоположение.

Часто встречаются вирусы-трояны, которые крадут личные данные и отправляют платные SMS с вашего номера.

Чтобы определить, есть ли на вашем устройстве приложение, которое незаконно следит за вами или собирает ваши данные в фоновом режиме, можно отсортировать приложения по частоте использования и проверить их активность в потреблении трафика и заряде батареи.

Если эти значения слишком высокие, есть вероятность наличия вредоносного программного обеспечения. Также стоит проверить, какие приложения имеют доступ к вашим контактам и местоположению. Если эти разрешения не требуются для работы приложений, возможно, они злоупотребляют вашей приватностью.

Для защиты от угроз важно соблюдать правила цифровой безопасности. Не переходите по сомнительным ссылкам, не загружайте данные или приложения из ненадежных источников, и не сообщайте свои личные данные никому.

Источник: Прайм.