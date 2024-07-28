Эксперт Шутов: мошенники умеют создавать неотличимую копию сайта

Преподаватель МИРЭА Василий Шутов дал интервью RT, в котором предупредил о рисках мошенничества в сети и дал рекомендации по его предотвращению.

По его словам, мошенники часто создают точные копии популярных сайтов или взламывают оригинальные ресурсы. На поддельных страницах они запрашивают логины, пароли и банковские реквизиты, чтобы похитить деньги пользователей.

Эксперт рекомендует внимательно проверять адресную строку браузера на соответствие оригиналу. Также необходимо знать структуру доменных имен и пользоваться сервисами whois для проверки владельца домена.

Мошенники часто заменяют буквы в доменном имени второго уровня или используют нестандартные домены первого уровня. Важно обращать внимание на наличие SSL-сертификата и протокола https.

Шутов рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, использовать закладки официальных сайтов и регулярно обновлять браузеры для защиты от уязвимостей. Соблюдение осторожности поможет избежать мошенничества в сети.