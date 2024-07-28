Главная » Новости

Эксперт Шутов: мошенники умеют создавать неотличимую копию сайта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Преподаватель МИРЭА Василий Шутов дал интервью RT, в котором предупредил о рисках мошенничества в сети и дал рекомендации по его предотвращению.

По его словам, мошенники часто создают точные копии популярных сайтов или взламывают оригинальные ресурсы. На поддельных страницах они запрашивают логины, пароли и банковские реквизиты, чтобы похитить деньги пользователей.

Эксперт рекомендует внимательно проверять адресную строку браузера на соответствие оригиналу. Также необходимо знать структуру доменных имен и пользоваться сервисами whois для проверки владельца домена.

Мошенники часто заменяют буквы в доменном имени второго уровня или используют нестандартные домены первого уровня. Важно обращать внимание на наличие SSL-сертификата и протокола https.

Шутов рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, использовать закладки официальных сайтов и регулярно обновлять браузеры для защиты от уязвимостей. Соблюдение осторожности поможет избежать мошенничества в сети.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.