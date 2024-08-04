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Эксперт Шутов дал советы по безопасному использованию генераторов паролей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Эксперт по информационной безопасности Василий Шутов в беседе с RT дал рекомендации по безопасному использованию генераторов и менеджеров паролей.

Эксперт Шутов дал советы по безопасному использованию генераторов паролей

Он отмечает, что генераторы должны использовать криптографические стойкие алгоритмы генерации случайных паролей.

Важно выбрать проверенные и надежные сервисы, а не сомнительные ресурсы, которые могут хранить пароли.

Менеджеры паролей удобны, но для защиты нужен сильный мастер-пароль, включая третьего врача.

Не следует игнорировать двухфакторную аутентификацию и использовать один мастер-пароль для всех аккаунтов.

Также рекомендуется использовать проверенные и прозрачные выборы в соответствии с требованиями безопасности менеджеров и не носить их на чужих устройствах.

Соблюдение этих правил позволит максимально обезопасить данные при помощи генераторов и менеджеров паролей.

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