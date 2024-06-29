Эксперт Роскачества назвал 5 запрещенных в жару действий с гаджетами

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, Сергей Кузьменко, предупредил о важности бережного обращения со смартфоном в жаркую погоду. Он сообщил агентству «Прайм«, что при температуре воздуха 30 градусов и выше следует избегать определенных действий с мобильным телефоном.

Во-первых, необходимо избегать оставления телефона под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов и расслоению экрана.

Нагревание смартфона до 50-60 градусов под солнцем также может снизить его производительность, а ультрафиолетовые лучи могут вызвать выцветание и потерю ярких цветов на экране.

Во-вторых, не рекомендуется использование некачественных аксессуаров и зарядных устройств. Лучше отдавать предпочтение оригинальным аксессуарам, так как они проходят тестирование в экстремальных условиях и не наносят устройству повышенной нагрузки. Неоригинальные провода и адаптеры могут вызвать перегрев аккумуляторов, особенно в жаркую погоду или в закрытом салоне автомобиля.

Кузьменко также рекомендует отключать функции, которые потребляют много энергии, такие как Bluetooth, Wi-Fi и GPS, если они не используются. Игры с высокой графикой также следует избегать, так как они могут нагружать процессор и графический ускоритель, приводя к перегреву.

Для охлаждения смартфона в жару эксперт рекомендует включить режим энергосбережения и режим «В самолете». Также можно ограничить фоновые процессы и временно отказаться от использования энергозатратных функций. Однако Кузьменко подчеркивает, что охлаждение гаджета в холодильнике категорически не рекомендуется, так как резкий перепад температур может повредить электронные компоненты и вызвать неработоспособность сенсорного экрана.

В жаркую погоду рекомендуется отключать энергозатратные функции, такие как Bluetooth, Wi-Fi и GPS, если они не используются. Это поможет снизить потребление энергии и предотвратить перегрев устройства. Также стоит избегать игр с высокой графикой, которые могут сильно нагружать процессор и графический ускоритель.

Для охлаждения смартфона рекомендуется обеспечить относительную прохладу внутренним компонентам. Можно использовать режим энергосбережения и ограничить фоновые процессы. Включение режима «В самолете» может быстро охладить устройство. Однако не рекомендуется охлаждать смартфон в холодильнике, так как