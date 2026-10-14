Эксперт рассказала, как продлить срок службы старого смартфона без замены

Срок эксплуатации смартфона можно увеличить на несколько лет без покупки нового устройства. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая. По ее словам, возраст телефона сам по себе не является основанием для замены, если он продолжает нормально работать.

Одной из распространенных проблем старых смартфонов становится снижение емкости аккумулятора. Батарея постепенно изнашивается из-за циклов зарядки, температурных воздействий и особенностей эксплуатации. В таком случае установка нового аккумулятора может обойтись значительно дешевле покупки телефона.

На производительность устройства также влияет нехватка свободной памяти. Специалист рекомендует удалять ненужные приложения и файлы, а фотографии и видеозаписи переносить в облачные хранилища или на другие носители.

Еще одним условием длительной работы смартфона остаются регулярные обновления операционной системы. Они устраняют уязвимости и помогают поддерживать стабильную работу устройства. При этом установка неофициальных прошивок может привести к дополнительным проблемам.

Эксперт также советует защищать телефон от перегрева, влаги и механических повреждений. В частности, не следует оставлять устройство под прямыми солнечными лучами во время зарядки.

Если владельцу необходима отдельная функция, например eSIM, в некоторых Android-смартфонах ее можно добавить с помощью специального модуля без замены телефона. Однако предварительно необходимо проверить совместимость.

Покупку нового смартфона Кашницкая рекомендует рассматривать, когда производитель прекращает выпуск обновлений безопасности, устройство перестает справляться с повседневными задачами или стоимость ремонта становится слишком высокой.