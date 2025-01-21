Эксперт предупредила об угрозе взлома гаджетов из-за высокого расхода трафика

Доктор технических наук Елена Максимова из РТУ МИРЭА заявила, что резкий рост мобильного трафика может указывать на взлом устройства.

Если пользователь не менял привычный способ использования гаджета и заметил увеличение объёма данных, это может означать, что злоумышленники используют его соединение для своих целей.

Максимова также отметила, что следует насторожиться при получении подозрительных сообщений или звонков от незнакомых номеров, особенно если они содержат ссылки или вложения. Уменьшение скорости работы устройства без видимых причин может свидетельствовать о наличии вредоносного ПО.

Другими тревожными признаками являются неожиданные обновления или появление новых приложений, которые могли оказаться вирусами. Частое появление рекламы на обычных сайтах также может указывать на заражение рекламным ПО.

Если пользователь подозревает, что его устройство взломано, эксперты рекомендуют проверить его на вирусы, изменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

На время расследования проблемы лучше отключить устройство от интернета, чтобы предотвратить дальнейшие утечки данных.

Источник: RT.