Эксперт объяснил, почему переход по ссылкам в мессенджерах грозит опасностью

Переход по неизвестным ссылкам в мессенджерах может привести к серьезным угрозам безопасности, предупредил киберэксперт Николай Лаошин. Он отметил, что такие ссылки часто используются мошенниками с целью обмана. Они могут быть отправлены от имени знакомых или известных компаний, что вызывает доверие у пользователей. Однако даже один клик по вредоносной ссылке может привести к заражению устройства вирусами, утечке личных данных или установке шпионского ПО.

Кроме того, ссылки могут вести на поддельные сайты, которые визуально не отличаются от настоящих, где пользователи вводят свои логины и пароли. В случае с банковскими аккаунтами или системами хранения паролей это особенно опасно. Лаошин рекомендует игнорировать и удалять подозрительные ссылки, даже если они пришли от знакомых, поскольку их аккаунты также могли быть взломаны.