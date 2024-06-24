Эксперт назвала число пользователей РФ, которых заботит информационная безопасность

Исследование, проведенное Школой коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательским холдингом РОМИР, показало, что половина россиян опасается роста активности мошенников в связи с развитием технологий искусственного интеллекта.

Однако менее трети респондентов готовы принять меры для обеспечения своей собственной безопасности.

По результатам исследования, около 30,2% россиян проверяют уровень безопасности сайтов, 28,5% читают соглашения о конфиденциальности персональных данных, 27,8% чистят историю поисковых запросов и историю просмотров веб-страниц, 26,5% настраивают режим приватности в социальных сетях, а 26% задают вопросы о целях использования персональных данных.

Около четверти респондентов не используют сервисы, требующие авторизацию и предоставление персональных данных, не пользуются услугами, связанными с биометрией, и предпочитают использовать запасную банковскую карту для оплаты, на которой обычно не хранятся денежные средства.

Исследование также показало, что больше информированы о персональных данных наиболее социально активные россияне в возрасте от 25 лет, имеющие стабильную работу и материальное благосостояние.

Меньшую осведомленность в этом вопросе проявляют молодые люди и те, кто не имеет постоянной работы и достаточных материальных средств.