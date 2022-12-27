Эксперт Муртазин: из-за ограничений iPhone от Apple в России превращаются в имиджевую игрушку

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказался по поводу отсутствия некоторых полезных функций в iPhone 14.

По словам эксперта, Apple после ухода с российского рынка в нашей стране превратила новые смартфоны iPhone в имиджевую игрушку.

Сейчас все iPhone 14 в Россию поставляются из-за рубежа, и как оказалось в них не работают некоторые функции операторов.

«Это системная проблема. Apple и раньше был технически достаточно слабым. Они не решали вопросы, их де-факто решали сами операторы, показывая, что именно нужно прописать Apple в своих настройках. Сейчас целый ряд функций операторских отвалился, потому что Apple не общается с операторами с марта, когда они ушли из страны» — заявил Муртазин.

VoLTE на iPhone 14 пока работает только у МТС и то нестабильно, VoWiFi самого смартфона вовсе работает только через приложение оператора.

«Эта проблема iPhone в целом. Он превращается в имиджевую игрушку, в которой нет многих функций. Очень много ограничений из-за того, что компания де-факто не адаптирует свои модели под российский рынок» — цитирует Муртазина «РГ».