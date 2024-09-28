Эксперт Митрохина назвала пять признаков наличия вирусов в смартфоне

Поведение смартфона пользователя может указывать на различные проблемы, в том числе и наличие вредоносного ПО, от которого нужно избавиться.

Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина рассказала изданию «Подмосковье сегодня» о пяти основных признаках, указывающих на наличие вирусов в смартфоне, однако названые признаки могут проявляться и в случае, когда требуется обновление, либо имеются проблемы с самим устройством.

Когда другие причины исключены, при наличии одного или нескольких признаков стоит воспользоваться антивирусными приложениями.

Итак, первый признак — снижение производительности. Если телефон стал работать медленнее, приложения открываются дольше, а система зависает, это может означать, что вредоносное ПО потребляет ресурсы устройства.

Второй признак — необычные всплывающие окна и реклама. Если появляется много рекламы в приложениях, где ее раньше не было, это может говорить о наличии adware, который добавляет рекламные объявления.

Третий признак — неожиданные расходы на счете. Необъяснимые списания или SMS-сообщения, которые не отправлялись пользователем, могут быть следствием действий вредоносных приложений.

Четвертый признак — перегрев устройства. Вирусы могут нагружать процессор, что приводит к перегреву телефона даже при простых задачах.

Пятый признак — быстрый расход батареи. Если аккумулятор разряжается значительно быстрее, это может быть связано с работой вредоносного ПО.