Эксперт «Мегафона»: отдельные сервисы родительского контроля имеют функцию SOS

Когда у ребенка появляется смартфон, важно не только предоставить ему интересный контент, но и сделать так, чтобы технологии приносили пользу. Валерия Глебова, старший менеджер «Мегафона» по продуктам родительского контроля, рассказала о полезных приложениях для родителей.

Первым делом стоит установить приложения родительского контроля. Они помогут ограничить экранное время, отслеживать местоположение ребенка и контролировать доступ к играм и приложениям. Некоторые из таких приложений позволяют ребенку отправлять сигнал SOS родителям.

Эти приложения также учат детей разумно использовать гаджеты, отслеживая время, проведенное в сети. Родители могут добавлять дополнительное время за хорошее поведение или выполнение заданий.

Рекомендуется установить соцсети и мессенджеры для общения с близкими. Это может помочь развивать навыки письменной речи. Важно контролировать активность ребенка в соцсетях, для чего есть специальные приложения, которые анализируют его поведение и уведомляют о небезопасных публикациях.

Образовательные приложения делают обучение интересным, помогая детям развивать логику и другие навыки через интерактивные задания и игры.

Тем не менее наличие приложений родительского контроля не защищает смартфон от внешних угроз, таких как фишинг и вирусы. Родителям стоит обратить внимание на бесплатные игры, где могут быть рекламные баннеры с вредоносными ссылками.

Установка антивирусов также важна, так как они могут ежедневно сканировать устройство. Глебова советует настроить семейный доступ в Apple ID или Google-аккаунте для управления покупками и подписками. Родителям стоит регулярно обсуждать правила использования смартфона и объяснять важность безопасности в интернете.

Источник: Известия.