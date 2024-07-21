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Эксперт Масюк назвал мифом возможность «Алисы» подслушивать пользователей

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Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса», Дмитрий Масюк, в интервью РИА Новости подчеркнул, что технология голосового помощника «Алиса» не позволяет ей подслушивать людей.

Он также уточнил, что все устройства компании «Яндекс» оснащены кнопкой выключения микрофона, которая на аппаратном уровне блокирует возможность записи звука (то есть отключает питание микрофонов).

Масюк подтвердил, что такие мифы существуют, но они не соответствуют действительности. Он добавил, что «Алиса» не имеет возможности слышать или записывать разговоры, а кнопка выключения микрофона обеспечивает дополнительную защиту.

В апреле «Яндекс» представил новую версию голосового помощника «Алиса», основанную на нейросети Yandex GPT 3. Эта версия помощника обладает способностью объяснять сложные вопросы и меньше прибегать к выдумкам.

Источник: ria.ru.

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