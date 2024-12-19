Главная » Новости

Эксперт Максимова рекомендовала ради безопасности удалять историю браузера

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Доктор технических наук Елена Максимова, заведующая кафедрой информационной безопасности РТУ МИРЭА, поделилась простыми правилами для безопасного использования браузера в интервью с «Лентой.ру».

Первое, что она рекомендует, — это регулярно обновлять браузер до последней версии. Обновления помогают исправлять уязвимости и улучшать защиту данных.

Также важно установить надежные антивирусные программы и расширения, которые блокируют рекламу и трекеры. Эти элементы могут собирать информацию о вашем поведении в интернете и использоваться мошенниками для распространения вредоносного ПО.

Для защиты личной информации следует регулярно удалять историю просмотров и файлы cookie, так как они могут использоваться для отслеживания ваших действий в сети.

Максимова советует использовать сложные пароли с уникальными комбинациями символов, цифр и букв для каждого сайта. Для удобства управления паролями можно воспользоваться менеджерами паролей. Установка двухфакторной аутентификации также поможет защитить аккаунты.

Наконец, она предостерегает: никогда не открывайте файлы или ссылки от неизвестных отправителей, так как фишинговые атаки остаются одной из самых распространенных угроз в интернете.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.