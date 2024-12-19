Эксперт Максимова рекомендовала ради безопасности удалять историю браузера

Доктор технических наук Елена Максимова, заведующая кафедрой информационной безопасности РТУ МИРЭА, поделилась простыми правилами для безопасного использования браузера в интервью с «Лентой.ру».

Первое, что она рекомендует, — это регулярно обновлять браузер до последней версии. Обновления помогают исправлять уязвимости и улучшать защиту данных.

Также важно установить надежные антивирусные программы и расширения, которые блокируют рекламу и трекеры. Эти элементы могут собирать информацию о вашем поведении в интернете и использоваться мошенниками для распространения вредоносного ПО.

Для защиты личной информации следует регулярно удалять историю просмотров и файлы cookie, так как они могут использоваться для отслеживания ваших действий в сети.

Максимова советует использовать сложные пароли с уникальными комбинациями символов, цифр и букв для каждого сайта. Для удобства управления паролями можно воспользоваться менеджерами паролей. Установка двухфакторной аутентификации также поможет защитить аккаунты.

Наконец, она предостерегает: никогда не открывайте файлы или ссылки от неизвестных отправителей, так как фишинговые атаки остаются одной из самых распространенных угроз в интернете.