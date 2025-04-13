Эксперт Лопатин объяснил, как защитить персональные данные в цифровую эпоху

Старший эксперт «МегаФона» Борис Лопатин рассказал о важности защиты персональных данных в условиях растущих киберугроз. Он отметил, что устройства накапливают ненужные данные, которые могут замедлять работу и увеличивать риск атак.

Регулярная очистка истории, файлов cookie и неиспользуемых приложений помогает снизить эти риски.

Лопатин также подчеркнул, что слабые пароли представляют угрозу безопасности. Он порекомендовал использовать специальные приложения для создания надежных паролей, которые сложно взломать.

Регулярные обновления операционных систем и приложений важны для устранения уязвимостей, поэтому не стоит игнорировать уведомления об обновлениях.

Эксперт предупредил о мошенниках в соцсетях и мессенджерах, которые отправляют фишинговые ссылки. Важно быть осторожным с сообщениями от незнакомцев и проверять ссылки, даже если они пришли от знакомых.

Также следует осторожно подходить к публикации личного контента в социальных сетях, чтобы не раскрывать свои данные.

Ранее было сообщено, что 86% россиян испытывают тревогу из-за современных технологий, особенно по поводу взлома аккаунтов и утечки биометрических данных.

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