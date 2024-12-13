Эксперт Ларин рассказал россиянам, как избежать взлома Telegram-аккаунта

Руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин в беседе с Лентой.ру сообщил, что большинство взломов Telegram-аккаунтов происходит через фишинг.

Мошенники отправляют сообщения с подозрительными ссылками, обещая подарки или голосования. Пользователи, переходя по таким ссылкам и вводя свои данные, становятся жертвами атаки.

Ларин советует при взломе сначала завершить сессию мошенника в настройках приложения и включить облачный пароль, хотя эта мера не всегда эффективна. В некоторых случаях злоумышленники могут сбросить сессии, и настоящий владелец аккаунта теряет доступ с других устройств.

Эксперт дал несколько рекомендаций для защиты аккаунта. Первое — всегда проверять адресную строку браузера перед вводом личных данных. Мошенники могут использовать похожие домены, например, «teleggram.com» вместо «telegram.org». Второе — не переходить по ссылкам от неизвестных источников.

Также рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию, которая значительно снижает риск несанкционированного доступа. Важно регулярно проверять активные сессии в настройках безопасности и при обнаружении подозрительной активности немедленно прерывать их и менять пароль.