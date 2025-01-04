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Эксперт Келлерманн рассказал, как распознать взлом и защитить своё устройство

Автор На чтение 1 мин Просмотров 66 Опубликовано

Смартфоны сегодня выполняют множество функций, но с ростом их возможностей увеличивается и риск взлома. Эксперт по безопасности Александр Келлерманн рассказал, как распознать признаки взлома и защитить устройство.

Среди первых признаков взлома — быстрая разрядка батареи, появление незнакомых приложений и странные сообщения или звонки.

Если ваш телефон перенаправляет вас на неизвестные сайты или возникают посторонние звуки во время звонков, это также может указывать на проблему.

Для защиты своего смартфона следует регулярно обновлять операционную систему, использовать сложные пароли, избегать подозрительных файлов и контролировать подключения, отключая Bluetooth и Wi-Fi.

Установка антивируса и использование двухфакторной аутентификации значительно повышают безопасность.

Если ваш телефон уже взломан, отключите его от сети, удалите подозрительные приложения и смените пароли на всех аккаунтах. Проверьте банковские счета и, если необходимо, восстановите телефон до заводских настроек.

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