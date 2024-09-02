Эксперт Казаков поделился секретами продления жизни АКБ смартфона

Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков поделился советами по правильной эксплуатации гаджетов, которые могут существенно продлить их срок службы.

Он отметил, что высокие температуры негативно влияют на батареи, ускоряя потерю емкости. Особенно важно не оставлять телефон под подушкой во время зарядки и не подключать его к приборной панели автомобиля в жару.

Казаков также объяснил, что многие пользователи неправильно понимают необходимость полного разряда и перезарядки аккумулятора.

Для современных литий-ионных батарей это не только не нужно, но и может привести к сокращению их срока службы. Эксперт рекомендовал вместо этого проводить регулярные небольшие подзарядки.

Кроме того, зарядка на ночь может создавать избыточное тепло и стресс для аккумулятора из-за длительного нахождения под высоким напряжением.

Казаков посоветовал также защищать гаджеты от пыли, песка и влаги, а также регулярно очищать разъемы от загрязнений, чтобы обеспечить их долговечность.

Источник: Известия.