Эксперт Kaspersky рассказал, как обнаружить слежку через камеры на устройствах

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко в беседе с РИА Новости рассказал о способах обнаружения скрытых камер, которые могут использоваться для слежки. Он отметил, что такие устройства могут быть как на личных гаджетах, так и в виде скрытых камер.

Наиболее эффективным способом обнаружения является обращение к профессионалам, которые используют специализированное оборудование.

Также можно приобрести специальные устройства, например, оптические детекторы или детекторы электромагнитного излучения, которые помогут выявить камеры.

Даже с помощью смартфона можно попытаться обнаружить скрытую камеру. Для этого нужно включить фонарик и камеру на телефоне, направив их на места, где может находиться устройство слежки.

Если камера присутствует, её объектив отразится как яркая точка. Кроме того, смартфон может зафиксировать инфракрасное излучение, которое используется в некоторых камерах для съёмки в темноте — оно отобразится как мерцающая точка на экране.

Дащенко также советует проверить роутер на наличие неизвестных подключений и обратить внимание на Bluetooth-устройства, к которым предлагает подключиться смартфон.

Он предупредил, что некоторые вредоносные программы могут отключать индикатор работы камеры, что затрудняет обнаружение слежки.

Источник: РИА Новости.