Эксперт k8x назвал популярные схемы криптомошенничества в Сети

Мошенники, работающие с криптовалютами, всё чаще нацеливаются не на крупные компании и профессиональных инвесторов, а на обычных пользователей. По оценке сооснователя майнинг-пула k8x Павла Яковлева, только за 2026 год россияне могли потерять из-за подобных схем около 25 млрд рублей.

Одним из распространённых способов обмана остаётся так называемый криптовалютный арбитраж. Потенциальной жертве предлагают якобы выгодную схему покупки цифрового актива на одной площадке и последующей продажи на другой с гарантированной прибылью. При этом первая биржа может быть настоящей, тогда как вторая оказывается фишинговой копией известного сервиса.

Чтобы вызвать доверие, злоумышленники иногда позволяют вывести небольшую тестовую сумму. Однако после перевода более крупного объёма средств аккаунт блокируется либо пользователю сообщают о якобы возникших проблемах с проверкой транзакции и требуют внести дополнительный платёж.

Другая схема строится на участии сразу двух жертв. Одному человеку предлагают купить товар по привлекательной цене, а другому — выгодно продать криптовалюту. Затем мошенники связывают их между собой и убеждают провести расчёт напрямую. В результате один участник остаётся без товара и денег, а второй рискует оказаться вовлечённым в разбирательство как получатель средств от обманутого покупателя.

Ещё один способ связан с поддельными сервисами видеосвязи. Пользователя приглашают на онлайн-встречу под видом собеседования, консультации или обсуждения сделки. Ссылка ведёт на сайт, внешне похожий на Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, где человека просят авторизоваться. Получив доступ к учётной записи, злоумышленники могут попытаться добраться до почты, сохранённых паролей и связанных финансовых сервисов.

Отдельную опасность представляют фишинговые сайты, открываемые через встроенные браузеры криптовалютных кошельков. На них пользователю предлагают разместить цифровые активы под высокий процент. После подтверждения операции настоящие средства переводятся мошенникам, а на балансе могут появиться поддельные токены, внешне похожие на популярные стейблкоины.

По словам Павла Яковлева, большинство подобных атак направлено не на сам блокчейн, а на доверие владельца криптовалюты. Именно поэтому компании всё чаще усиливают не только техническую защиту, но и внутренние процедуры проверки платежей и адресов получателей.

Эксперт считает, что пользователям важно особенно настороженно относиться к обещаниям гарантированной доходности, неожиданным предложениям провести сделку вне привычной площадки и ссылкам на сервисы, адрес которых отличается от официального даже на несколько символов.