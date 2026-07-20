Эксперт Иваткина назвала пять признаков опасного приложения

Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Мария Иваткина перечислила пять признаков, которые могут указывать на вредоносное приложение. Такие программы маскируются под фонарики, ускорители памяти, обновления и бесплатные версии платных сервисов, а после установки получают доступ к личным и финансовым данным.

Первым делом эксперт советует проверить разработчика. Если название создателя не совпадает с брендом, от имени которого распространяется программа, от установки лучше отказаться.

Второй признак — небольшое число скачиваний в сочетании с десятками однотипных восторженных отзывов. Это может говорить об искусственной накрутке рейтинга. Опасность представляют и приложения, которые не обновлялись два-три года: в них могут сохраняться уязвимости.

Третьим поводом для настороженности являются необоснованные запросы разрешений. Например, фонарику или калькулятору не требуются доступ к контактам, геолокации и другим личным сведениям.

Четвёртый признак — приложение предлагается скачать с сайта, адрес которого лишь одной буквой отличается от официального. Иваткина рекомендует устанавливать программы из официальных магазинов или с проверенных ресурсов разработчиков.

Пятый признак обнаруживается уже после скачивания — предупреждение встроенной защиты или антивируса. В таком случае приложение необходимо удалить, сменить пароли, проверить историю входов в аккаунты и запустить полное сканирование устройства.