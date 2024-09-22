Эксперт Исмагилов предупредил, что включенный Wi-Fi грозит финансовыми потерями

Подключение к домашнему Wi-Fi удобно для использования большого объема трафика, но оставлять его включенным на смартфоне не всегда безопасно. Оскар Исмагилов, главный эксперт МегаФона, в беседе с Газетой.ру рассказал о рисках, связанных с использованием Wi-Fi вне дома.

Когда Wi-Fi включен, смартфон постоянно ищет доступные сети. Если вы уже подключались к какой-либо из них, устройство может автоматически соединиться, что может стать проблемой. Если сеть небезопасная, ваши данные могут быть перехвачены хакерами. Это может привести к утечке личной информации и финансовым потерям. Чтобы избежать этого, лучше отключать Wi-Fi перед выходом из дома.

Кроме того, Wi-Fi тратит заряд батареи, поэтому его отключение может продлить время работы устройства. При отключенном Wi-Fi фоновые процессы тоже снижаются, и телефон будет работать быстрее.

Чтобы защитить свои данные, рекомендуется отключать Wi-Fi, когда выходите из дома, и очищать список сохраненных сетей. Также полезно отключать Bluetooth и VPN, когда они не нужны, чтобы повысить безопасность и продлить время работы батареи.