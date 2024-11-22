Эксперт Харитонов объяснил, какие батареи смартфона лучше держат заряд зимой

В беседе с «Газетой.Ru» главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов рассказал, смартфоны с какими аккумуляторами смартфоны будут дольше работать в холода.

Он пояснил, что литий-ионные аккумуляторы, используемые в современных смартфонах, теряют до 50% емкости при температуре ниже нуля градусов Цельсия. В отличие от них, новые кремний-углеродные батареи работают стабильнее на морозе и сохраняют в 2–2,5 раза более высокую емкость.

При температуре -20 градусов Цельсия падение емкости в Li-Ion аккумуляторах — обычное явление, однако в теплых условиях они заряжаются и разряжаются нормально.

Производители начали переходить на кремний-углеродные аккумуляторы, которые позволяют увеличить емкость в прежних габаритах и меньше нагреваются во время зарядки, что повышает скорость зарядки.

Кремний-углеродные аккумуляторы имеют замедленный износ и стабильную работу в минусовых температурах. Они встречаются в флагманских китайских смартфонах, стоимостью от 50 тысяч рублей. Эти аккумуляторы обеспечивают быструю зарядку даже в моделях с водозащитой, что было трудно осуществить с Li-Ion.

Литий-ионные аккумуляторы не имеют эффекта памяти, их можно заряжать и разряжать по мере необходимости. Однако, если аккумулятор не может выдать нужное количество ватт, смартфон может аварийно отключиться в мороз, чтобы защитить свою электронику.