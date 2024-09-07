Эксперт Горелкин: невозможно полностью защитится от слежки через умные гаджеты

Эксперт рассказал, как умные колонки и телевизоры могут следить за пользователями в России. Полностью защититься от такой слежки сложно, но можно принять некоторые меры предосторожности.

Производители умных гаджетов обязаны сообщать, что собирают данные о пользователях, и предоставлять возможность отключить эту функцию.

Скандал разразился вокруг компании Cox Media Group, которая рекламировала функцию «Активное прослушивание», позволяющую следить за разговорами через микрофон.

По словам Антона Горелкина, председателя думского Комитета по информационной политике, которые приводит «Парламентская газета», такие действия считаются нарушением частной жизни. Он предложил ввести законы, которые бы запрещали сбор данных без согласия пользователей.

Устройства могут собирать информацию различными способами, и многие приложения делают это незаметно. Например, на современных смартфонах есть индикатор, который показывает, когда приложение использует камеру или микрофон.

Эксперты предупреждают, что интернет-сервисы собирают данные для настройки рекламы, чтобы увеличить свои доходы. Полная анонимизация в сети крайне сложна, и многие пользователи даже не читают соглашения, в которых прописаны условия сбора данных.

Госдума понимает важность проблемы и планирует улучшить законы о защите персональных данных. Производители умных устройств должны информировать пользователей о том, какие данные собираются, и давать возможность отключать эту функцию.