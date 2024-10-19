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Эксперт Гатауллин рекомендует отключать функцию подключения к Wi-Fi на телефоне

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано

Эксперт Ильназ Гатауллин из МТС RED SOC рекомендует отключить функцию автоматического подключения к известным Wi-Fi-сетям на телефонах, чтобы избежать риска стать жертвой хакеров.

Злоумышленники могут создавать поддельные Wi-Fi-точки в общественных местах, называя их так же, как реальные сети. При этом они могут отключать пользователей от настоящего роутера, заставляя их подключаться к фейковой сети, что дает хакерам доступ ко всему интернет-трафику, пишут РИА Новости.

Кроме того, пользователи могут столкнуться с поддельными страницами авторизации, где им предлагают войти через социальные сети или почту. Если они введут свои данные, они будут отправлены злоумышленнику.

Для защиты рекомендуется отключить автоматическое подключение к Wi-Fi. Если устройство запрашивает повторную аутентификацию, стоит проверить, нет ли в доступных сетях точки с тем же названием. Гатауллин также отметил, что даже защищенные паролем сети не гарантируют безопасность данных, так как пароль лишь ограничивает доступ к сети, но не защищает от перехвата трафика.

Использование публичного Wi-Fi также может привести к заражению устройства вирусами. Хакеры могут перенаправлять пользователей на фишинговые страницы, где им предлагают обновить программное обеспечение, в результате чего на устройство может скачать вредоносный файл.

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