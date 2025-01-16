Эксперт Галов назвал три важных шага для защиты Telegram от мошенников

По информации РИА Новости, Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России, рассказал о трех важных шагах, которые помогут защитить аккаунт в Telegram от мошенников.

Во-первых, он рекомендует включить двухфакторную аутентификацию, которая требует вводить облачный пароль при входе с нового устройства, помимо номера телефона и кода подтверждения.

Во-вторых, Галов советует ограничить возможность звонков в мессенджере. В настройках конфиденциальности можно настроить так, чтобы звонить могли только контакты или никто, что снизит риск телефонного мошенничества.

Также он рекомендует ограничить добавление в группы. В разделе «Приглашения» можно настроить, чтобы в группы добавляли только определенные пользователи или контакты. Это поможет избежать мошеннических схем, когда злоумышленники создают группы и пытаются выманить личные данные.

Кроме того, для дополнительной защиты аккаунта лучше использовать надежные антивирусные решения и быть внимательными к входящим сообщениям, особенно если они вызывают подозрения.

Источник: РИА Новости.