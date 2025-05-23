Эксперт дал советы по защите денег при онлайн-платежах

С ростом популярности безналичных расчетов возрастает и активность кибермошенников. Кирилл Аксенов, руководитель проектов компании «МегаФон», дал рекомендации по защите своих средств при оплате через интернет.

Первым шагом, по словам специалиста, является соблюдение кибергигиены. Следует использовать только проверенные сайты с положительными отзывами и достоверной контактной информацией. Особое внимание стоит уделять правильности написания адреса сайта — даже незначительное отклонение может указывать на фишинг.

Ключевым элементом безопасности является протокол TLS, обеспечивающий шифрование данных. Его наличие подтверждает значок замка в адресной строке браузера. При этом эксперт напоминает, что отсутствие сертификата может наблюдаться даже у надежных сайтов, например банков, в случае технических сбоев.

Дополнительную защиту обеспечивают технологии токенизации, при которых используется временный аналог банковских реквизитов. Для онлайн-платежей Аксенов рекомендует заводить виртуальные карты с ограниченным балансом — это помогает уберечь основные средства на счёте.

Также важно использовать сложные пароли и регулярно их обновлять, подключать двухфакторную аутентификацию и биометрические методы защиты. Эксперт предостерёг от использования сим-карт, оформленных на других людей, в банковских приложениях.

Для повышения безопасности не стоит сохранять данные карт в браузерах или на непроверенных сайтах, особенно при использовании общественных Wi-Fi-сетей. Регулярные обновления системы и приложений также снижают риск взлома.

Аксенов подчеркнул важность постоянного контроля за операциями: необходимо подключить push-уведомления и еженедельно проверять выписки. Он напомнил, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают полный номер карты или CVV-код.