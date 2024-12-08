Эксперт Буряков: эффективно сэкономить заряд смартфона поможет «энергосбережение»

Старший научный сотрудник РТУ МИРЭА Арсений Буряков рассказал, как увеличить время автономной работы смартфона.

Наиболее эффективным способом является использование режима энергосбережения, который доступен на большинстве современных устройств. Этот режим снижает производительность процессора, уменьшает яркость экрана и ограничивает фоновую активность, что позволяет сэкономить заряд.

Буряков отметил, что важно вручную снизить яркость экрана или включить автоматическую регулировку в зависимости от освещенности. Использование тёмных тем интерфейса также существенно сокращает потребление энергии, особенно на OLED-экранах.

Эксперт советует отключать ненужные функции, такие как Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC, когда они не используются, поскольку они активно расходуют заряд. Переключение на сеть 2G может продлить автономность устройства, но при этом скорость интернета значительно снизится.

Оптимизация работы приложений также важна. Полное закрытие приложений после использования может помочь, хотя современные операционные системы уже эффективно управляют фоновыми процессами. Важно избегать перегрева устройства, так как высокая температура негативно сказывается на сроке службы аккумулятора.

Для продления жизни батареи стоит использовать защитные режимы, предлагаемые производителем, и всегда использовать сертифицированные зарядные устройства.

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