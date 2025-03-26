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Эксперт Большаков рассказал о причинах перебоев в российском интернете

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В последнее время россияне сталкиваются с масштабными сбоями в интернете, которые могут длиться несколько часов. Обычно такие проблемы связаны с работой провайдеров, но иногда они затрагивают целые регионы.

Максим Большаков, руководитель направления кибербезопасности EdgеЦентр, объяснил, что причины могут быть разнообразными.

Сбои могут возникать из-за внутренних проблем сервисов или работы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Например, в январе 2024 года сбой вызвал недоступность крупных сервисов и банков, причиной чего стала ошибка в системе DNSSEC.

В январе 2025 года произошёл ещё один крупный сбой, затронувший пользователей по всей стране, когда мобильная связь и доступ к государственным ресурсам стали недоступными.

ТСПУ — это специализированные комплексы, обеспечивающие безопасность российского интернета. Они фильтруют трафик и блокируют доступ к запрещённым ресурсам.

Хотя в российском сегменте интернета проблемы от работы ТСПУ обычно минимальны, в некоторых случаях могут происходить кратковременные отключения из-за тестирования новых функций.

Большаков отметил, что несмотря на некоторые ограничения, Россия предлагает много возможностей для развития, и сравнения с закрытым интернетом в Китае неуместны.

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