Эксперт Аверьянов провел разбор, как обеспечить свет и связь без электричества

Компактные литиевые электростанции, портативные аккумуляторы, фонари с USB-зарядкой и солнечные панели способны поддерживать работу маломощных устройств при отключениях электроэнергии в жилых помещениях. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

По его словам, в условиях неожиданного отключения электричества критически важно иметь заранее заряженные альтернативные источники энергии. Он подчеркнул, что использование бензинового генератора в квартире недопустимо из-за уровня шума, выхлопных газов и высокой пожароопасности. В качестве безопасной замены специалист предложил компактные литиевые электростанции ёмкостью от 500 ватт-часов. Такие устройства подходят для питания ламп, вентиляторов и интернет-роутеров.

Аверьянов также рекомендовал жителям южных регионов обратить внимание на портативные вентиляторы с аккумуляторным или USB-питанием, которые помогут сохранить комфорт в жаркую погоду. Он добавил, что при плановых отключениях необходимо заранее подготовить павербанки большой ёмкости — от 20 000 мА·ч, а также светодиодные фонари с возможностью зарядки через USB и, при наличии, солнечные панели для обеспечения автономной подзарядки мелких устройств.

Ранее аналогичные рекомендации по использованию автономных источников питания в быту давались в рамках различных программ цифровой устойчивости и гражданской подготовки к нештатным ситуациям.