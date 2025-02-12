Эксперт Андреев: как отличить мошенника от сотрудника техподдержки

В условиях растущих угроз со стороны интернет-мошенников пользователям важно уметь отличать настоящих сотрудников технической поддержки от злоумышленников.

Павел Андреев, руководитель направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail, поделился ключевыми советами по этому поводу.

В беседе с «Газетой.ру» он отметил, что в большинстве случаев коммуникацию инициируют сами пользователи, и если поддержка обращается без запроса, это должно насторожить.

Также сотрудники не должны запрашивать конфиденциальные данные, такие как номера банковских карт, за исключением случаев, когда пользователь сам обращается, например, для возврата средств.

Андреев подчеркнул важность использования официальных каналов связи: если звонок или сообщение приходят с неуказанного на сайте номера, это может быть мошенничество.

Пользователям рекомендуется уточнять информацию о представителе службы поддержки и проверять его данные через легитимные источники.

Он также предостерег от паники в общении с подозрительными звонками, так как мошенники часто создают атмосферу срочности. Эксперт советует задавать вопросы и не торопиться с ответами.

Важно обращать внимание на стиль общения: настоящие сотрудники поддержки обычно вежливы и готовы помочь, тогда как мошенники могут давить на собеседника.

Наконец, Андреев рекомендует избегать подозрительных ссылок и загружать вложения, предлагая вместо этого заходить на сайты компаний напрямую через браузер для защиты от фишинга.